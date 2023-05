Pfizer: ricavi oltre le attese a 18,28 miliardi di dollari

Pfizer ha riportato ricavi e utili rettificati del primo trimestre superiori alle aspettative di Wall Street, nonostante il calo delle vendite determinato dalla minore domanda del vaccino Covid.

Nel dettaglio il colosso farmaceutico ha registrato un utile per azione a 1,23 dollari, contro i 98 centesimi previsti, ricavi a 18,28 miliardi di dollari, contro i 16,59 miliardi di dollari attesi. La società ha registrato un utile netto di 5,54 miliardi di dollari, pari a 97 centesimi per azione rispetto ai 7,86 miliardi di dollari, o 1,37 dollari per azione, dello stesso periodo dell’anno precedente.

Il gigante farmaceutico ha registrato un fatturato nel primo trimestre di 18,28 miliardi di dollari, in calo del 29% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.

Le vendite del vaccino anti Covid sono diminuite di 10 miliardi di dollari, pari al 75% rispetto allo stesso trimestre dell’anno precedente. Pfizer ha dichiarato che tale calo è stato determinato principalmente dalla diminuzione delle consegne contrattuali e della domanda nei mercati internazionali.