Pfizer: profitti in calo del 77% nel secondo trimestre

Nel secondo trimestre del 2023, Pfizer, la rinomata azienda farmaceutica americana, ha riportato un profitto netto di $2,33 miliardi. Questo rappresenta una flessione del 77% rispetto al profitto di $9,91 miliardi registrato nello stesso periodo dell’anno precedente. Tuttavia, l’utile per azione rettificato ha superato le aspettative degli analisti, attestandosi a 67 centesimi, rispetto ai 57 centesimi previsti.

Le vendite totali hanno raggiunto $12,73 miliardi, segnando una decrescita del 54% rispetto al periodo corrispondente dell’anno scorso. Questo dato risulta inferiore alle previsioni di mercato che stimavano vendite per $13,27 miliardi. Tuttavia, se si escludono i contributi di Comirnaty e Paxlovid, i due prodotti per il Covid-19, i ricavi hanno registrato una crescita operativa del 5%.

Nonostante la diminuzione dei profitti, Pfizer ha ristretto il suo intervallo di previsioni di ricavi per l’anno 2023. La società prevede ora un fatturato tra $67 e $70 miliardi, rispetto ai $67-$71 miliardi previsti in precedenza. Le aspettative per l’utile per azione rettificato rimangono invariate, comprese tra $3,25 e $3,45.