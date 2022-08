Pfizer compra Global Blood Therapeutics, deal da 5,4 mld$

Operazione di M&A per Pfizer. La big pharma Usa ha annunciato di avere raggiunto un accordo definitivo per rilevare la società biofarmaceutica Global Blood Therapeutics. In base ai termini dell’acquisizione, Pfizer metterà sul piatto 68,5 dollari per azione, per un enterprise value complessivo di circa 5,4 miliardi di dollari (incluso il debito e al netto della liquidità acquisita). Entrambi i board delle società hanno approvato l’operazione.