I prezzi del petrolio sono saliti, sostenuti dalle possibilità di interruzione delle forniture in Medio Oriente dopo uno scontro navale nel Mar Rosso, nonché dalle speranze di una forte domanda per le festività e di uno stimolo economico in Cina, il principale importatore di greggio.

Il Brent è salito di $1,28, o dell’1,7%, a $78,32 al barile, mentre il West Texas Intermediate statunitense era a $72,69 al barile, in rialzo di $1,04.