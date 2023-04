Petrolio, OPEC+ taglia produzione e le quotazioni volano

L’OPEC+ ha annunciato un taglio a sorpresa della produzione di petrolio di oltre 1 milione di barili al giorno, disattendendo le precedenti assicurazioni sul fatto che avrebbe mantenuto costante l’offerta.

Si tratta di una riduzione significativa per un mercato in cui, nonostante le recenti fluttuazioni dei prezzi, l’offerta sembrava scarsa per l’ultima parte dell’anno.

I futures sul petrolio sono saliti fino all’8% a New York lunedì, alimentando i timori di pressioni inflazionistiche e di una politica monetaria ancora restrittiva da parte delle banche centrali.

L’Arabia Saudita ha annunciato una riduzione dell’offerta di 500.000 barili al giorno. Altri membri tra cui Kuwait, Emirati Arabi Uniti e Algeria hanno seguito l’esempio, mentre la Russia ha affermato che il taglio della produzione programmato fini giugno verrà esteso fino alla fine del 2023.

In rally le quotazioni del petrolio, con il Wti (+5,4%) a 79,7 dollari e il Brent (+5,5%) a 84,3 dollari al barile.