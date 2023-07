Petrolio: Morgan Stanley ha abbassato previsioni prezzi

Morgan Stanley ha abbassato le sue previsioni sul prezzo del petrolio, prevedendo un surplus di mercato nella prima metà del 2024.

La banca di Wall Street ha tagliato le sue previsioni sul prezzo del Brent per il terzo trimestre di quest’anno a 75 dollari da 77,50 dollari al barile e ha abbassato le previsioni per il quarto trimestre a 70 dollari da 75 dollari e ha anche tagliato di 5 dollari le previsioni per il 2024 e ora vede i prezzi a 70 dollari nel primo trimestre, a 72,50 dollari nel secondo e a 75 e 80 dollari rispettivamente per gli ultimi due trimestri.