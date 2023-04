Petrolio in aumento grazie a tagli OPEC+ e scorte USA in calo

Il prezzo del petrolio è aumentato oggi, dirigendosi verso il terzo guadagno settimanale consecutivo, principalmente grazie agli ulteriori tagli alla produzione previsti dall’OPEC+ e al calo delle scorte petrolifere statunitensi. Questi fattori hanno attenuato i timori riguardo la crescita economica globale.

Brent e greggio statunitense hanno entrambi registrato un incremento di oltre il 6% durante questa settimana, in seguito all’impegno dell’OPEC e dei suoi alleati, tra cui la Russia (gruppo noto come OPEC+), di ridurre la produzione petrolifera in maniera sorprendente. Tuttavia, i guadagni di giovedì sono stati limitati dai deboli dati economici statunitensi, che hanno sollevato preoccupazioni sulla crescita economica. Il Brent è salito dello 0,4% a $85,30 al barile, mentre il greggio statunitense West Texas Intermediate ha guadagnato lo 0,4% a $80,93. Venerdì non sono previsti scambi a causa della festività del Venerdì Santo.