Petrolio: Arabia Saudita annuncia tagli all’offerta aggiuntivi. Opec+: la decisione

Prezzi del petrolio in rialzo, dopo l’annuncio del ministero dell’Energia dell’Arabia Saudita, sulla decisione di varare “tagli (all’offerta) aggiuntivi alla propria produzione di petrolio crude”. Il paese, principale esportatore di petrolio dell’Opec, ha precisato che i tagli ammonteranno a un milione di barili al giorno, a partire da luglio e per la durata di un mese. I tagli all’offerta potranno essere successivamente prorogati.

L’annuncio implica che la produzione dell’Arabia Saudita sarà ridotta a 9 milioni di barili al giorno, rispetto all’output di 10 milioni di barili del mese di maggio, stando a quanto ha confermato lo stesso ministero dell’energia saudita.

I prezzi del petrolio WTI e Brent sono balzati di oltre il 2% nelle contrattazioni dei mercati asiatici, per poi limare i guadagni.

Alle 7 circa ora italiana, il petrolio WTI avanza del’1,44% a $72,77 al barile, mentre il Brent mette a segno un rialzo dell’1,30% a quota $77,13 al barile.

Nel suo insieme l’Opec +, alleanza che comprende paesi Opec come l’Arabia Saudita e non Opec come la Russia, ha inoltre annunciato che non ci saranno variazioni ai tagli alla produzione di petrolio stabiliti per quest’anno.

L’Opec + ha annunciato anche che, nel periodo compreso tra gennaio e dicembre del 2024, limiterà la produzione combinata di petrolio a 40,463 milioni di barili.