Petrolio, AIE: stime domanda in calo, prima volta in un anno

L’AIE riduce le previsioni sulla domanda di petrolio per la prima volta quest’anno a causa dei “persistenti” venti contrari all’economia.

La domanda globale di petrolio è ora in procinto di aumentare di 2,2 milioni di barili al giorno nel 2023 per raggiungere una media di 102,1 milioni di barili al giorno. Secondo l’AIE, la Cina rappresenterà il 70% di questo aumento della domanda.

“I persistenti venti contrari macroeconomici, che si manifestano in un’accentuata crisi del settore manifatturiero, ci hanno indotto a rivedere al ribasso le nostre stime di crescita per il 2023 per la prima volta quest’anno”, ha aggiunto l’agenzia nel suo ultimo rapporto mensile sul mercato petrolifero.