Petrolio, AIE alza di nuovo le previsioni sulla domanda

L’Agenzia Internazionale per l’Energia (AIE) ha alzato per la quarta volta da novembre le sue previsioni sulla crescita della domanda di petrolio per il 2024, in seguito agli attacchi degli Houthi che hanno interrotto il trasporto marittimo nel Mar Rosso, pur rimanendo molto meno ottimista del gruppo di produttori OPEC.

L’Organizzazione dei Paesi Esportatori di Petrolio (OPEC) e l’AIE, che rappresenta i Paesi industrializzati, si sono scontrati negli ultimi anni su questioni quali le prospettive della domanda di petrolio a lungo termine e la necessità di investimenti in nuove forniture.

La domanda mondiale di petrolio aumenterà di 1,3 milioni di barili al giorno nel 2024, ha dichiarato l’AIE nel suo ultimo rapporto, con un aumento di 110.00 rispetto al mese scorso. L’AIE ha previsto un leggero deficit di offerta per quest’anno, dopo che i membri dell’OPEC+ hanno esteso i tagli, rispetto a un’eccedenza precedente.