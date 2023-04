Pernod Ricard: fatturato in calo del 2,3% a 2,39 miliardi di euro

Pernod Ricard, azienda produttrice di marchi come il whisky Jameson, la vodka Absolut e il rum Havana Club, ha annunciato di aspettarsi una “forte performance” per l’anno finanziario 2022-23. Questo, nonostante un calo del 2,3% nelle attività durante il terzo trimestre. L’azienda ha stabilito per la prima volta un obiettivo di utile operativo, che prevede un incremento “intorno al +10%” escludendo gli effetti di perimetro e di cambio, e “un aumento” del margine operativo.

Tra gennaio e marzo, il fatturato dell’azienda è diminuito del 2,3%, attestandosi a 2,39 miliardi di euro.

Tuttavia, nei primi nove mesi dell’anno, le vendite hanno registrato un aumento del 13% raggiungendo i 9,5 miliardi di euro. Questo risultato è stato trainato principalmente dall’aumento del prezzo delle bottiglie, mentre i volumi hanno mostrato una variazione minore (+1%). Pernod Ricard sembra quindi essere sulla strada giusta per raggiungere i suoi obiettivi di crescita e performance nonostante le sfide incontrate nel terzo trimestre.