PepsiCo: utile netto in aumento a $1,3 mld

PepsiCo ha riportato venerdì risultati trimestrali contrastanti a causa dell’indebolimento della domanda nordamericana di alimenti e bevande.

La società rispetto alle aspettative di Wall Street, in base a un sondaggio condotto da Refinitiv tra gli analisti ha registrato un utile per azione a 1,78 dollari rettificati contro 1,72 dollari attesi e ricavi a 27,85 miliardi di dollari contro i 28,4 miliardi di dollari previsti. Inoltre Pepsi ha registrato un utile netto nel quarto trimestre di 1,3 miliardi di dollari, pari a 94 centesimi per azione, in crescita rispetto ai 518 milioni di dollari, pari a 37 centesimi per azione, dell’anno precedente.