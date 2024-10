PepsiCo, lieve calo delle vendite nel terzo trimestre 2024

Il colosso statunitense delle bevande e snack, PepsiCo, ha affrontato un calo inaspettato delle vendite nel terzo trimestre, con una diminuzione dello 0,6% che ha portato il totale a 23,32 miliardi di dollari, inferiore alle attese degli analisti che stimavano 23,86 miliardi.

Nonostante ciò, l’azienda ha riportato un utile netto di 2,945 miliardi di dollari, pari a 2,13 dollari per azione, in crescita rispetto all’anno precedente. L’utile per azione rettificato si è attestato a 2,31 dollari, superando leggermente le aspettative del consensus Factset di 2,29 dollari.

PepsiCo ha modificato le sue previsioni di crescita per l’anno, ora stimando un incremento a una sola cifra bassa dei ricavi organici, rispetto alla precedente stima di circa il 4%.