PepsiCo cresce nel primo trimestre 2024: +2,3%

Risultati in crescita per PepsiCo nel primo trimestre del 2024, grazie al forte impulso derivante dalle sue attività internazionali. Il colosso dell’industria alimentare americano ha reso noto, attraverso i dati pubblicati nel suo bilancio, di aver archiviato un utile netto di 2 miliardi di dollari, registrando un incremento del 5,7% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. L’utile per azione si è attestato a 1,48 dollari, segnando una crescita del 6% su base annua.

Guardando l’intero panorama aziendale, PepsiCo ha fatto segnare un fatturato di 18,25 miliardi di dollari nei primi tre mesi dell’anno, con un aumento del 2,3% su base annua, cifra che ha superato le previsioni degli analisti. “Abbiamo osservato un miglioramento continuo nei volumi di vendita e una crescita anno su anno delle vendite nette, del margine operativo e dell’utile per azione, nonostante gli effetti di alcuni richiami di prodotto effettuati da Quaker Foods North America”, ha commentato Ramon Laguarta, CEO dell’azienda.

Dal punto di vista geografico, l’America Latina si è distinta particolarmente, con un balzo dei ricavi del 16% a 2 miliardi di dollari, mentre le vendite in Asia-Pacifico e Cina hanno visto un aumento del 6% raggiungendo 1,06 miliardi di dollari.