People's Bank of China lascia tassi MLF a 1 anno invariati al 2,75%

La People’s Bank of China (PBOC-banca centrale della Cina) ha annunciato di aver lasciato invariati i tassi di interesse a 1 anno al 2,75%, in linea con le attese, sulla facility da 480 miliardi di yuan con cui eroga prestiti alle istituzioni finanziarie.

Considerando che alcuni prestiti a medio termine MLF della People’s Bank of China, per un valore di 200 miliardi di yuan, scadono questo mese, l’operazione della PBOC si è tradotta in una iniezione netta di 281 miliardi di yuan nel sistema bancario cinese.

Il tasso MLF viene applicato dalla People’s Bank of China ai prestiti di medio termine a un anno (MLF) che eroga ad alcune banche cinesi.