People’s Bank of China: in ripresa prezzi al consumo

La People’s Bank of China ha dichiarato di aspettarsi una ripresa dei prezzi al consumo quest’anno e che la banca centrale non prevede che l’inflazione o la deflazione diventino un problema significativo per la Cina.

L’indice dei prezzi al consumo della Cina ha toccato un minimo di 18 mesi a marzo ed è aumentato dello 0,7% su base annua. L’inflazione poco brillante ha alimentato le preoccupazioni di una domanda debole da parte dei consumatori cinesi.

Tuttavia, le vendite al dettaglio di marzo sono cresciute più del previsto del 10,6% rispetto a un anno fa.