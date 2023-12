People’s Bank of China conferma tassi LPR a 1 anno e 5 anni come da attese

Ultimo atto del 2023 anche per la People’s Bank of China – banca centrale della Cina –, che ha annunciato nella giornata di oggi, 20 dicembre 2023, di aver lasciato fermi i tassi di finanziamento loan prime rate (LPR) a 1 anno e 5 anni, come da attese.

I tassi sono stati confermati rispettivamente al 3,45% e al 4,20%.

I tassi LPR sono i tassi a cui le banche cinesi fanno riferimento per determinare i tassi di interesse sui prestiti che erogano ai loro clienti (prevalentemente nuovi prestiti), e vengono stabiliti dalla People’s Bank of China guidata al momento dal governatore Pan Gongsheng ogni mese.