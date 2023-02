Peloton vola a Wall Street in seguito alla trimestrale (+19%)

Il produttore di attrezzature per il fitness corre a Wall Street in seguito alla trimestrale. Il titolo sale del 19% a 15,48 dollari per azione dopo aver riportato un fatturato del secondo trimestre fiscale di 792,7 milioni di dollari, superiore alle previsione di Refinitiv di 710 milioni di dollari.

Peloton ha affermato che la perdita netta della società si è ridotta a 335 milioni di dollari nel quarto trimestre rispetto ai 439 milioni di dollari dello scorso anno.

Inoltre la società prevede di terminare il primo trimestre dell’anno con 3 milioni di iscritti.