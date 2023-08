Peloton: titolo crolla di oltre il 20% nel pre-market dopo perdita più ampia del previsto

Peloton crolla nel pre-mercato del 25% dopo i risultati trimestrali peggio delle previsioni.

Nel dettaglio l’azienda di fitness connesso ha registrato una perdita più ampia del previsto, ma ha battuto le aspettative di vendita. Così nel dettaglio Peloton ha registrato una perdita per azione pari a 68 centesimi contro i 38 centesimi previsti, ricavi a 642,1 milioni di dollari contro i 639,9 milioni di dollari attesi.

Inoltre la società ha riportato una perdita netta di 241,8 milioni di dollari, pari a 68 centesimi per azione, per il periodo di tre mesi conclusosi il 30 giugno, rispetto alla perdita di 1,26 miliardi di dollari, pari a 3,72 dollari per azione, registrata un anno prima.