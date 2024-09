Pechino annuncia nuove misure per combattere la disoccupazione giovanile

La Cina ha annunciato un piano economico significativo e ora sta introducendo ulteriori misure per aumentare l’occupazione tra i giovani. Secondo quanto riportato dall’emittente di Stato Cctv, il nuovo piano in 24 punti mira a sostenere laureati e giovani offrendo loro salari più competitivi, formazione e opportunità di crescita professionale.

Il principale obiettivo di queste misure è raggiungere una piena occupazione di alta qualità e ridurre la disoccupazione giovanile, che ad agosto ha toccato il massimo annuale del 18,8%. La strategia, approvata dal Comitato centrale del Partito comunista e dal Consiglio di Stato, include anche il miglioramento dei servizi di orientamento professionale e degli stage, oltre a fornire assistenza ai laureati provenienti da famiglie a basso reddito e ai giovani disoccupati di lungo periodo.

Le autorità cinesi stanno inoltre lavorando per migliorare le tutele per i lavoratori occasionali e autonomi e per rafforzare le garanzie sui diritti del lavoro. Come dichiarato nel documento ufficiale presentato a Cctv, ‘l’occupazione è fondamentale per gli interessi vitali del popolo, lo sviluppo sano dell’economia e della società, e la stabilità a lungo termine del Paese’.