Payden & Rygel, Fed: se inflazione non si attenua, rialzi tassi potrebbero dover proseguire

Attesa per la riunione di oggi della Fed. La domanda della settimana è se la Fed aumenterà, fermerà o taglierà i tassi.

La nostra opinione è che i policymaker vogliano “saltare” un rialzo dei tassi nel corso di questa riunione, mantenendo aperta l’opzione di un nuovo rialzo a luglio (o più avanti nel corso dell’anno). Nel corso di questa stessa riunione i responsabili delle politiche monetarie probabilmente rivedranno al rialzo le loro stime su PIL e inflazione, mentre taglieranno quelle sul tasso di disoccupazione per il 2023. A nostro avviso il “salto” di oggi non sarà da considerare come la fine del ciclo di rialzi dei tassi, soprattutto a causa dell’inflazione.