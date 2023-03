Paura banche Usa si smorza con nuovi rumor. First Republic in rialzo dopo -90% da inizi mese con crac SVB

Bloomberg News ha riportato alcune indiscrezioni secondo cui le autorità federali americane, dunque la FDIC, ma anche la Fed e il dipartimento del Tesoro, starebbero considerando l’opzione di espandere il programma di prestiti di emergenza lanciato per le banche.

Se così fosse, First Republic, la banca regionale Usa che è stata colpita ripetutamente da forti smobilizzi in quanto vista come la probabile prossima Svb, avrebbe più tempo per aumentare i propri livelli di liquidità.

Il titolo First Republic, che è affondato dagli inizi di marzo del 90% a seguito del crac di Silicon Valley Bank (SVB) – la banca americana più grande a fallire dopo il crac di Washington Mutual del 2008 – ha chiuso la sessione di ieri a Wall Street in crescita di oltre il 10%.