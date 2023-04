Patto di Stabilità, ministro Finanze tedesco: occorre maggiore responsabilità

Il ministro delle Finanze tedesco, Christian Lindner, ha recentemente sottolineato l’importanza di rafforzare il Patto di stabilità e crescita dell’Unione Europea (UE), piuttosto che indebolirlo. In un’intervista al Financial Times, Lindner ha evidenziato la necessità di maggiore responsabilità e di “disposizioni di salvaguardia per garantire un’effettiva diminuzione dei rapporti debito/PIL”.

Lindner sostiene che una riforma del Patto di stabilità e crescita è accettabile solo se porta miglioramenti significativi al quadro generale. In caso contrario, afferma il ministro, non sarebbe opportuno modificare le regole vigenti. La solidezza delle finanze pubbliche è considerata un prerequisito fondamentale per favorire la crescita economica nell’UE.

Per raggiungere questi obiettivi, Lindner propone regole di politica fiscale chiare e l’applicazione di finanze pubbliche solide all’interno dell’UE.