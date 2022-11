Partenza sprint in Europa che beneficia di un’inflazione Usa più bassa delle attese. Ftse Mib sopra 24.500 punti

Avvio positivo in Europa con i principali indici che beneficiano dei rialzi delle borse americane dopo l’uscita di un dato sull’inflazione in calo oltre le attese. In questo contesto l’indice EuroStoxx50 si trova al momento a quota 3.870 in rialzo del +0,7%, mentre il nostro indice Ftse Mib si trova a 24.550 punti in aumento dello 0,68% rispetto la chiusura di ieri. Positività generalizzata con l’indice tedesco Dax30 (+0,3%); mentre il migliore al momento è l’indice francese Cac40 che si trova in rialzo di oltre l’1%.

Infine lo spread Btp/Bund avvia le contrattazioni a quota 203 punti base.