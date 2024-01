Partenza prudente a Piazza Affari, giù Campari

Apertura incerta per le borse europee, dopo la seduta incolore di Wall Street e i nuovi record di Tokyo. A Piazza Affari, il Ftse Mib scambia in frazionale rialzo (+0,1%) a 30.440 punti, con acquisti su Finecobank (+2,5%) e Iveco Group (+1,2%) mentre Campari cede il 5,8% dopo il collocamento di nuove azioni e bond per finanziare l’acquisizione di Courvoiser.

Cresce l’attesa per i dati di domani sull’inflazione statunitense, utili per formulare ipotesi sulle tempistiche dei tagli dei tassi da parte della Fed. In programma oggi le vendite al dettaglio in Italia, i dati americani sulle scorte di petrolio e l’asta di Treasury decennali, oltre alla decisione della Sec in merito all’ETF sul Bitcoin. Venerdì il focus si sposterà sull’avvio della stagione di trimestrali a Wall Street, con i primi conti dei colossi bancari.

Sull’obbligazionario, lo spread Btp-Bund resta in area 165 punti base, con il rendimento del decennale italiano al 3,82% e quello del Bund al 2,18%.

Tra le materie prime, il petrolio Brent mantiene i guadagni della seduta precedente e si attesta a 77,6 dollari al barile. Sul Forex, euro/dollaro poco mosso a 1,093 e dollaro/yen in risalita verso quota 145.