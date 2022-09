Partenza positiva in Europa in attesa di vedere le mosse della Bce. Ftse recupera i 21.500 punti

Avvio di seduta positivo in Europa con tutti i principali indici che rifiatano dopo i bruschi cali di ieri. L’EuroStoxx 50 si trova al momento a 3.500 punti con un rialzo di mezzo punto percentuale, così come l’indice Ftse Mib che si trova a quota 21.570 punti. Positività anche sull’indice Psi portoghese in rialzo dello 0,20%, mentre i migliori sono l’Ibex 35 spagnolo (+0,61%) e il Dax di Francoforte con lo 0,68% di rialzo.

Infine lo spread Btp/Bund avvia la seduta a quota 237 punti base con un rialzo dello 0,26%.