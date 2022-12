Partenza poco mossa per gli eurolistini dopo i cali di Wall Street

Avvio cauto in Europa con variazioni contenute per tutti i principali indici del Vecchio Continente, in un clima pre-festivo con volumi ridotti. L’indice EuroStoxx50 si trova al momento a quota 3.828 punti, in progresso dello 0,2%. Performance analoga per il Ftse Mib di Milano, a 23.860 punti. In lieve rialzo anche il Dax di Francoforte (+0,5% a 13.950 punti), mentre scambiano sostanzialmente invariati l’Ibex35 spagnolo (+0,08%) e il Cac40 francese (+0,02%).

Lo spread Btp/Bund avvia la seduta anch’esso poco mosso a quota 211 punti base.

Il tutto dopo i cali di ieri di Wall Street, innescati dai dati migliori delle attese sul Pil e il mercato del lavoro, che sostengono la tesi di un’economia abbastanza forte per sopportare un ulteriore inasprimento della politica monetaria.

Oggi focus sui dati relativi a fiducia dei consumatori e delle imprese in Italia e, negli Usa, su reddito e consumi personali e ordini di beni durevoli.