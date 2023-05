Partenza in rialzo a Piazza Affari

Apertura positiva per le borse europee e per Piazza Affari, con il Ftse Mib in progresso dello 0,5% a 27.240 punti, con la maggior parte dei titoli sopra la parità. Acquisti in particolare su Cnh (+2,1%), Recordati (+1,5%) e Bper (+1,2%) mentre arretrano Prysmian (-0,6%) e Iveco (-0,4%). Sostanzialmente invariata Unipol, che ha archiviato il primo trimestre con un utile netto in aumento a 284 mln (+15%) e una raccolta di 3,9 miliardi (+12%).

Chiusura contrastata ieri a Wall Street, dopo i dati sulle richieste settimanali di sussidi di disoccupazione che hanno mostrato qualche segnale di raffreddamento del mercato del lavoro. Attenzione ancora sulle banche, con il crollo di Pacwest, e sui colloqui per l’estensione del tetto al debito, rinviati alla prossima settimana dopo alcuni progressi nelle trattative.

Dall’agenda macro è giunto il dato sul Pil del Regno Unito, in crescita dello 0,1% congiunturale nel 1Q ma in calo dello 0,3% a marzo su febbraio. In programma oggi l’indice sul sentiment dei consumatori statunitensi dell’Università del Michigan.

Rendimenti in lieve rialzo sull’obbligazionario, con lo spread Btp-Bund poco mosso a 189 bp e il decennale italiano al 4,14%. Sul Forex, euro/dollaro a 1,093 mentre fra le materie prime il petrolio (Brent) scivola nuovamente sotto i 75 dollari al barile.