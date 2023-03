Partenza in calo per Piazza Affari, Diasorin sconta downgrade Exane

Apertura debole per le borse europee e per Piazza Affari, con il Ftse Mib in ribasso dello 0,6% a 27.755 punti. In calo soprattutto Diasorin (-3%), dopo il taglio del giudizio ad underperform da parte di Exane, con target price abbassato da 135 a 95 euro. Sottotono anche Banca Generali (-2,4%) e Finecobank (-1,6%), mentre avanzano Iveco (+0,7%) e Prysmian (+0,65%).

Rendimenti obbligazionari in rialzo, con lo spread Btp-Bund a 179 punti base e il tasso sul decennale italiano al 4,49%. Fra i Treasury statunitensi, il biennale resta sopra il 5% con uno spread di oltre 100 punti base sul decennale.

Il cambio euro/dollaro si mantiene in area 1,055 e il dollaro/yen torna sotto quota 137, dopo il rafforzamento di questi giorni del biglietto verde Powell. Fra le materie prime, petrolio (Brent) poco mosso a circa 82,8 dollari al barile.

Gli operatori stanno ancora digerendo le parole del presidente della Fed Jerome Powell, che ha aperto ad una possibile accelerazione del ritmo delle strette monetarie e ad un tasso terminale più alto di quanto previsto in precedenza, pur precisando che ancora non è stata presa alcuna decisione per marzo.

Nel frattempo, i dati macro americani hanno confermato la solidità del mercato del lavoro, in attesa delle richieste di sussidi di disoccupazione in uscita oggi e soprattutto del job report di domani.