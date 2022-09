Partenza fiacca in Europa con tutti i principali indici in territorio negativo. Ftse Mib consolida i 22.500 punti

Avvio all’insegna della debolezza in Europa con tutti i principali indici del Vecchio Continente che si trovano sotto la parità. L’indice EuroStoxx 50 si trova a quota 3.650 punti con un rialzo frazionale dello 0,17%. Il nostro indice di riferimento, il Ftse Mib avvia la seduta con un calo dello 0,19% a quota 22.560 punti, mentre l’indice Dax di Francoforte avvia la seduta a 13.400 punti con un rialzo dello 0,10%. Debolezza per l’Ibex 35 spagnolo che si muove in calo dello 0,05%, cosi come l’indice inglese Ftse 100.

Infine, lo spread avvia le contrattazioni a quota 229 punti base con un rialzo dello 0,16%.