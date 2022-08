Partenza debole in Europa con tutti i principali indici in calo. Piazza Affari in controtendenza

Avvio all’insegna della debolezza in Europa con la maggior parte degli indici del Vecchio Continente che in apertura delle contrattazioni si muovono in territorio negativo. L’indice EuroStoxx 50 si trova a 3.750 punti in calo dello 0,19%, così come il Cac 40 francese che si muove in calo a 6.512 punti. Tra i listini più penalizzati troviamo l’Ibex 35 spagnolo che apre in ribasso dello 0,20% e il Dax 30 tedesco (-0,30%). In controtendenza Piazza Affari, con il Ftse Mib che si muove in rialzo dello 0,18% trovandosi al momento a quota 22.769 punti. Lo spread avvia la seduta in calo dell’1,65% a 206 punti base, mentre al momento i principali futeres americani si muovono sotto la parità.