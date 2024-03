Partenza cauta a Piazza Affari, attesa per core Pce e Powell

Avvio prudente per i listini del Vecchio Continente. A Piazza Affari, Ftse Mib in frazionale rialzo (+0,1%) in area 34.790 punti, con acquisti su Saipem (+2%) e Brunello Cucinelli (+1,2%) mentre perde terreno Diasorin (-1,1%).

Dall’agenda macroeconomica sono giunti i dati sulle vendite al dettaglio della Germania, in calo per il quarto mese consecutivo a febbraio, e il Pil del Regno Unito, che conferma la recessione nella seconda metà del 2023.

I riflettori sono puntati sul rilascio del core Pce e sul discorso di Jerome Powell, presidente della Federal Reserve, entrambi in programma domani, quando i mercati europei e Wall Street saranno chiusi per festività. Nel frattempo, il membro del Fomc Christopher Waller ha tenuto un discorso moderatamente aggressivo, rafforzando l’idea che la banca centrale americana non ha fretta di tagliare i tassi. Intanto, S&P ha confermato il rating sovrano americano ad AA+ con outlook stabile.

Sull’obbligazionario, lo spread Btp-Bund si amplia a 133 punti base, con il rendimento del decennale italiano al 3,64% e quello del Bund sopra il 2,3%.

Tra le materie prime, il petrolio Brent si attesta a 85,7 dollari al barile, dopo l’aumento inatteso delle scorte Usa di petrolio. Sul Forex, il cambio euro/dollaro scende sotto quota 1,08 e il dollaro/yen rimane in area 151,4, con il biglietto verde in rafforzamento dopo le parole di Waller.