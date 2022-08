Partenza al rialzo per i principali indici europei, Ftse Mib tra i migliori +0,57%

Positività in Europa con tutti i principali indici del Vecchio Continente che avviano le contrattazioni in territorio positivo. L’indice EuroStoxx 50 si trova a 3.768 punti in rialzo dello 0,51%. Bene anche l’Ibex 35 spagnolo (+0,38%), ma anche il Dax di Francoforte in guadagno dello 0,20%. Acquisti anche a Piazza Affari che si trova tra i best performer con un rialzo dello 0,60% trovandosi cosi a quota 22.820 punti. Bene anche il Cac40 francese (+0,56%) e l’indice portoghese PSI (0,14%). Lo spread Btp/Bund avvia la seduta in calo dell’1,2% a 208 punti base.