Parmigiano Reggiano, esportazioni in crescita e record di fatturato nel 2024

Il Parmigiano Reggiano ha raggiunto un traguardo storico nel 2024, segnando un fatturato record di 3,2 miliardi di euro, in crescita rispetto ai 3,05 miliardi del 2023. Questo incremento del 4,9% è stato accompagnato da un aumento del volume delle vendite del 9,2%, trainato da un forte dinamismo sia sul mercato interno italiano (+5,2%) sia su quello internazionale, dove l’export ha registrato un notevole +13,7%.

Le esportazioni rappresentano ora quasi la metà delle vendite totali, con una quota del 48,7%, pari a 72.440 tonnellate. “Il futuro del Parmigiano Reggiano è sui mercati internazionali”, ha affermato il Consorzio del Parmigiano Reggiano, sottolineando come il 2024 abbia consolidato questa tendenza.

I principali mercati di esportazione hanno mostrato performance eccellenti: negli Stati Uniti le vendite sono cresciute del 13,4%, in Francia del 9,1%, in Germania del 13,3%, nel Regno Unito del 17,8% e in Canada del 24,5%. Anche il Giappone, primo mercato asiatico per il Parmigiano Reggiano, ha registrato una crescita del 6,1%, mentre l’Australia ha visto un incremento del 28,2%.