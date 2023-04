Paramount +, la piattaforma di streaming di Paramount, ha annunciato oggi una partnership promozionale con la Formula 1 per la stagione 2023-2024, in modo da coniugare sempre più lo spettacolo automobilistico mondiale, con il mondo dell’intrattenimento.

La partnership vedrà l’ampia offerta di contenuti della piattaforma streaming prendere vita all’interno degli eventi di Formula 1, con le serie, i film e i personaggi più amati di Paramount+ sotto i riflettori delle Fan Zone e le più grandi star riunite dentro e fuori la griglia di partenza.

La partnership include anche la presenza del brand Paramount+ sulla segnaletica di pista, sponsorizzazioni digitali e opportunità promozionali. Grazie a questo accordo Paramount+ diventa partner ufficiale della Formula 1.

L’accordo ha già preso vita nella città di Melbourne e coinvolgerà anche le città di Miami, Montréal, Austria, Silverstone, Monza, Suzuka, Austin, Città del Messico, San Paolo e Las Vegas.

«Paramount+ continua a ricercare modi nuovi e innovativi per raggiungere il pubblico globale e sono certo che questa partnership con la Formula 1 contribuirà alla nostra crescita a livello mondiale. Diventare partner ufficiale della Formula 1 significa dare vita al brand Paramount+ e a tutti i nostri personaggi per centinaia di milioni di fan in tutto il mondo. Grazie a questo accordo globale, i mondi del motorsport e dell’intrattenimento si uniranno, dando vita a potenti opportunità di storytelling dentro e fuori la griglia di partenza», ha commentato Marco Nobili, Executive Vice President and International General Manager Paramount+

«La partnership testimonia il costante impegno della Formula 1 nell’esplorare nuove strade per promuovere lo sport e rivolgersi a un nuovo pubblico. Paramount+ e i contenuti della sua piattaforma sono estremamente popolari e, come la F1, hanno registrato una rapida crescita negli ultimi anni. Utilizzeremo le nostre piattaforme globali e la nostra esperienza nel settore dell’intrattenimento per migliorare ulteriormente l’esperienza dei fan e portare sia la Formula 1 che Paramount+ a nuovi livelli», ha dichiarato Brandon Snow, Managing Director of Commercial di Formula 1.

La partnership segue l’accordo a breve termine stipulato tra Paramount+ e la Formula 1 nel 2022, che ha visto la piattaforma di streaming ottenere un’esposizione strategica in occasione delle principali gare di Formula 1, tra cui quella di Monza, in Italia, e di Silverstone nel Regno Unito.