PacWest: “Depositi in crescita e trattative con potenziali investitori”

PacWest Bancorp ha dichiarato che i depositi sono cresciuti dal mese di marzo e ha confermato di essere in contatto con diversi potenziali investitori, cercando di rassicurare i mercati dopo il crollo del 52,5% registrato dalle sue azioni nel mercato after hours.

“La banca non ha riscontrato flussi di depositi fuori dall’ordinario a seguito della vendita di First Republic Bank e di altre notizie”, ha affermato PacWest, diventata il nuovo bersaglio del panic selling sul comparto bancario. “La nostra liquidità e disponibilità finanziaria rimangono solide e superiori ai depositi non assicurati”.

In precedenza, Bloomberg News ha riportato la notizia della possibile valutazione di opzioni strategiche, tra cui la vendita, innescando forti oscillazioni sul titolo e su un ETF che traccia le banche regionali, sceso al livello più basso dal 2020. Gli investitori temono che le turbolenze che hanno colpito il settore da marzo non siano ancora sotto controllo, nonostante le parziali rassicurazioni in questo senso di Jerome Powell al termine della riunione della Fed..

“Recentemente, la società è stata contattata da diversi potenziali partner e investitori – le discussioni sono in corso”, ha dichiarato PacWest. “La società continuerà a valutare tutte le opzioni per massimizzare il valore per gli azionisti”.