OVS: utile netto I semestre in forte rialzo a €31,9 milioni, vendite nette crescono a €705,8 milioni. Cda approva buyback per ulteriori €20 milioni

Il Consiglio di Amministrazione di OVS ha approvato i risultati del primo semestre febbraio – luglio 2022.

Dal bilancio emerge che le vendite nette del semestre sono salite a €705,8 milioni(+17,8% rispetto al primo semestre del 2021 e +8,5% rispetto al primo semestre del 2019). In particolare, nel secondo trimestre dell’anno le vendite nette si sono attestate a €405,9 milioni (+9,8% rispetto al secondo trimestre del 2021 e +21,9% rispetto al secondo trimestre del 2019).

L’EBITDA rettificato del semestre è stato pari a €82,3 milioni, in crescita di €22,2 milioni rispetto al primo semestre del 2021 e di €19,8 milioni rispetto al primo semestre del 2019; l’EBITDA margin si è attestato al 11,7%, era 10,0% nel primo semestre del 2021 e 9,6% nel primo semestre del 2019.

Il risultato netto rettificato del semestre è stato di €31,9 milioni, era €13,0 milioni nel H1 2021 e €16,8 milioni nel H1 2019.

La posizione finanziaria netta rettificata al 31 luglio 2022 è stata di €228,7 milioni, era €318,2 milioni al 31 luglio 2021 e €413,6 milioni al 31 luglio 2019.

OVS ha reso noto che “la società nel semestre ha distribuito dividendi e acquistato azioni proprie per un totale di €23,2 milioni” e ha messo in evidenza in tema di ESG che, per il secondo anno consecutivo, OVS è al primo posto nel ‘Fashion transparency index 2022’ come azienda più attenta alla trasparenza al mondo nel settore abbigliamento.

Nella nota di OVS si legge anche che “il Consiglio di Amministrazione, in esecuzione dell’autorizzazione all’acquisto di azioni proprie rilasciata dall’Assemblea in data 31 maggio 2022, ha deliberato di proseguire nell’attuazione del programma di acquisto di azioni proprie per un importo fino ad ulteriori €20 milioni.