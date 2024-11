OVS completa l’acquisto di 256.510 azioni proprie

OVS ha annunciato di aver acquistato, nell’ambito del suo programma di riacquisto di azioni proprie, un totale di 256.510 azioni ordinarie tra l’11 e il 15 novembre 2024. Questo quantitativo rappresenta lo 0,088% del capitale sociale dell’azienda. Il prezzo medio di acquisto per azione è stato fissato a 2,8573 euro, portando il totale dell’investimento a 732.937,01 euro.

Con questa operazione OVS, leader nel settore dell’abbigliamento in Italia, detiene ora un totale di 46.195.825 azioni proprie, pari al 15,8790% del capitale sociale. Questo movimento è parte della strategia della società per ottimizzare la gestione del capitale e aumentare il valore per gli azionisti.