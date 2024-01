American Express: nel Q4 previsioni positivi e aumento del dividendo

Nel quarto trimestre, American Express ha riportato un considerevole balzo degli utili. L’utile netto registrato è stato di 1,93 miliardi di dollari, pari a 2,62 dollari per azione, in netto rialzo rispetto ai 1,57 miliardi di dollari, o 2,07 dollari per azione, dell’anno precedente. Nonostante le aspettative degli analisti fossero di 2,64 dollari per azione, il risultato è comunque positivo.

I ricavi hanno mostrato un robusto incremento dell’11%, raggiungendo la cifra di 15,8 miliardi di dollari. Questo valore si colloca leggermente al di sotto delle previsioni degli analisti, che stimavano ricavi per 16 miliardi di dollari. Nonostante la leggera discrepanza, la crescita rispetto al precedente anno fiscale è notevole.

Guardando al futuro, le previsioni di American Express per il 2024 sono altamente positive. La società mira a una crescita dei ricavi compresa tra il 9% e l’11%, con utili per azione che dovrebbero oscillare tra 12,65 e 13,15 dollari, superando così le aspettative degli analisti di 12,38 dollari per azione. Inoltre, American Express ha annunciato l’intenzione di aumentare il dividendo trimestrale del 17% a 70 centesimi per azione. Questo incremento porterà il rendimento da dividendi annuo della società di carte di credito a circa l’1,5% e il pagamento annuale a 2,80 dollari, rafforzando ulteriormente la posizione dell’azienda nel suo settore di riferimento.