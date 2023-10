Osservatorio ANIMA 2023: 51% italiani vede peggioramento situazione economica italiana

L’Osservatorio ANIMA 2023 è un progetto realizzato in collaborazione con le case di ricerca di mercato Eumetra e Dogma Research.

L’ultima raccolta di dati è stata effettuata tra il 30 agosto e il 6 settembre 2023, coinvolgendo un totale di 1.004 adulti bancarizzati, che rappresentano circa 35 milioni di persone. Queste persone possiedono un conto corrente bancario o postale e hanno accesso a Internet. Nota interessante, metà di questi partecipanti sono investitori.

La percezione della situazione italiana è positiva. Quasi un quinto (19%) degli intervistati bancarizzati ritiene che le condizioni dell’Italia siano migliorate nell’ultimo anno, e questo sentimento è condiviso da più di un quarto (26%) degli investitori, in aumento rispetto al 22% dell’indagine precedente. Guardando al futuro, il 51% dei primi prevede un peggioramento della situazione del Paese nel prossimo anno, in calo dal 48% della primavera 2023. Tuttavia, questa percentuale scende al 41% tra gli investitori, in calo dal 44% sei mesi fa.