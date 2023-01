Orsero si espande in Francia attraverso l’acquisizione dell’80% di Blapin e del 100% di Capexo

Nella giornata di oggi Orsero, gruppo quotato sul segmento Euronext Star Milan, ha reso noto di aver dato esecuzione agli accordi rispettivamente per l’acquisto dell’80% del capitale della società di diritto francese Blampin e per l’acquisto del 100% del capitale sociale della società di diritto francese Capexo.

Le operazioni in questione sono state perfezionate secondo i termini dei rispettivi accordi, in particolare con il pagamento degli importi pattuiti rispettivamente a titolo di “corrispettivo fisso”, pari a € 32 milioni, per l’acquisto dell’80% di Blampin e di “corrispettivo base” pari a € 33 milioni per il 100% di Capexo.

Entrambi i suddetti pagamenti sono avvenuti in parte mediante l’utilizzo delle risorse finanziarie disponibili del Gruppo e in parte mediante le linee di finanziamento a sostegno dell’attività di M&A per complessivi € 56,7 milioni.

Le acquisizioni odierne portano il Gruppo a raggiungere in Francia dimensioni simili all’Italia, con un fatturato aggregato stimato di circa € 450 milioni, una copertura importante su tutti i canali di distribuzione ed un’impronta commerciale focalizzata su prodotti ad alta marginalità.

Intanto a Piazza Affari il titolo Orsero al momento si trova a quota 13,42 euro, in rialzo dello 0,60%.