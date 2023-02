Orsero: nel 2023 prevede ricavi in crescita del 29% e un +23% per l’Ebitda adjusted

Il Cda di Orsero, sulla base delle proiezioni di budget approvate per l’esercizio 2023, ha reso nota la Guidance in riferimento ai principali indicatori economico finanziari previsti per il FY 2023.

In particolare, l’azienda l’importazione e la distribuzione di prodotti ortofrutticoli freschi prevede ricavi netti compresi tra 1,44 e 1,51 miliardi di euro (+29% rispetto alla Guidance 2022), un adjusted Ebitda tra 82 e 87 milioni (+23%) e un utile netto Adjusted tra 38,0 e 42,0 milioni (+21%).

La posizione finanziaria netta è attesa tra 140 e 148 milioni, con investimenti in attivo immobilizzato operativo compresi tra 12,0 e 14,0 milioni (esclusi investimenti legati al piano pluriennale di sostenibilità).

Il core business è in significativa crescita anche grazie all’M&A sia sul fronte dei ricavi che della redditività: si conferma la forza del modello di business del gruppo che continua a fare leva sull’integrazione tra le diverse business unit.

La BU distribuzione cresce organicamente e vede l’ingresso nel perimetro di consolidamento delle due acquisizioni recentemente effettuate in Francia che rafforzano sensibilmente il core business del gruppo. La BU shipping si conferma su ottimi livelli di performance, supportando la redditività e il cash flow di gruppo. Proseguono infine gli investimenti finalizzati al mantenimento e sviluppo delle strutture operative della BU distribuzione e all’implementazione del piano ESG.