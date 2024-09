Oro, quotazioni in rialzo nei mercati asiatici: nuovi record raggiunti

Le quotazioni dell’oro nei mercati asiatici continuano a crescere, stabilendo nuovi record storici. Il prezzo spot dell’oro ha raggiunto i 2.631,19 dollari, mentre i future sull’oro hanno toccato un massimo di 2.655,80 dollari. La scorsa settimana, il prezzo dell’oro aveva superato la soglia dei 2.600 dollari l’oncia, alimentato dall’entusiasmo per la riduzione dei tassi d’interesse negli Stati Uniti da parte della Federal Reserve.

Il governatore della Fed, Christopher Waller, ha dichiarato che probabilmente sosterrà tagli dei tassi di interesse di un quarto di punto in ciascuna delle prossime due riunioni politiche della banca centrale, previste per novembre e dicembre, se l’economia si evolverà come previsto. Ha inoltre spiegato che un ulteriore taglio di mezzo punto percentuale potrebbe essere possibile se il mercato del lavoro dovesse indebolirsi.

La crescita delle quotazioni dell’oro è anche sostenuta da tensioni geopolitiche, forti acquisti da parte delle banche centrali e afflussi negli ETF. Questi fattori combinati stanno rafforzando il valore del metallo prezioso, rendendolo un bene rifugio sempre più attraente per gli investitori.