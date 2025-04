Oro, nuovo record storico a 3.177 dollari l’oncia

L’oro non smette di stupire, raggiungendo un nuovo record storico nell’intraday a 3.177 dollari l’oncia, un balzo alimentato dall’incertezza sui mercati finanziari, che spinge gli investitori a rifugiarsi in beni sicuri come il metallo prezioso.

Il clima di attesa è palpabile, in vista dell’annuncio previsto per il 2 aprile 2025 riguardante i dazi reciproci, che potrebbe sconvolgere ulteriormente il panorama economico globale. Il timore maggiore è legato alla possibilità che il Presidente Trump adotti un sistema di dazi universali, una mossa che potrebbe avere ripercussioni significative sull’economia mondiale. Gli investitori osservano con attenzione ogni sviluppo, consapevoli delle potenziali conseguenze.

Il future sull’oro con scadenza a giugno, intanto, si mantiene in territorio positivo, scambiando a 3.161 dollari l’oncia. Questo rappresenta un incremento dello 0,36% rispetto al giorno precedente, dopo aver toccato il picco giornaliero di 3.177 USD.