Oro, nuovo record nonostante l’inflazione e le incertezze economiche

Il prezzo dell’oro continua la sua ascesa, stabilendo nuovi record, in un periodo caratterizzato da crescenti incertezze economiche, in particolare riguardo l’inflazione negli Stati Uniti e le attese sulle decisioni di politica monetaria.

La quotazione spot del metallo prezioso ha toccato un picco di 2.284,68 dollari, mentre i future con consegna a giugno hanno visto il loro valore superare la soglia dei 2.300 dollari, raggiungendo i 2.305 dollari.

Parallelamente anche l’argento ha registrato un significativo aumento, toccando i 26 dollari l’oncia, il suo prezzo più alto degli ultimi due anni. Il mercato attende con interesse l’intervento del presidente della Federal Reserve, Jerome Powell, che si terrà durante un forum in California dedicato all’analisi delle prospettive economiche, previsto per le 12.10 (le 18.10 in Italia).