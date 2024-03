Oracle supera le stime sugli utili trimestrali. In arrivo annuncio con Nvidia

Oracle è pronta a fare un annuncio congiunto con il gigante dei chip Nvidia, dopo aver battuto le stime sugli utili trimestrali.

L’utile per azione è salito del 16% nel terzo trimestre fiscale a 1,41 dollari, superando le stime del consenso di Bloomberg di 1,38 dollari. Le azioni del gigante dei database sono salite di quasi il 13% nel premarket oggi.

Il gigante dei database, con 46 anni di storia alle spalle, ha cercato di reinventarsi come fornitore di cloud computing offrendo servizi più economici di quelli di rivali come Amazon.com. Inoltre ha cercato di stimolare la domanda per i suoi piani di abbonamento attraverso partnership con la rivale Microsoft e con il leader dei chip AI Nvidia.