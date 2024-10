Oracle investe 6,5 miliardi di dollari in infrastrutture cloud in Malesia

Oracle ha recentemente svelato un investimento di 6,5 miliardi di dollari destinato a sviluppare infrastrutture cloud in Malesia. Questo passo strategico è volto a sostenere la modernizzazione tecnologica del Paese, promuovendo la migrazione al cloud e l’innovazione attraverso l’uso di dati, analisi avanzate e intelligenza artificiale.

Garrett Ilg, vicepresidente esecutivo e direttore generale per il Giappone e l’Asia Pacifico, ha dichiarato che la Malesia offre “opportunità uniche” per le organizzazioni che desiderano accelerare il loro sviluppo grazie alle tecnologie digitali, e Oracle mira a rendere il Paese un centro nevralgico per le infrastrutture cloud nella regione.

Tengku Zafrul Abdul Aziz, ministro degli Investimenti, del Commercio e dell’Industria della Malesia, ha sottolineato che la strategia di Oracle conferma il ruolo di primo piano del Paese nel Sud Est asiatico per gli investimenti digitali.