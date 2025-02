Ops UniCredit-Banco Bpm: Orcel anticipa al 27 marzo assemblea soci per aumento capitale

UniCredit anticipa l’assemblea degli azionisti che dovrà dare l’OK all’Ops su Banco Bpm. In una nota stampa diffusa ieri, la banca di piazza Gae Aulenti ha annunciato che il consiglio di amministrazione, riunitosi ieri 20 febbraio, ha deliberato la modifica della data di convocazione dell’assemblea dei soci, precedentemente prevista per il 10 aprile 2025, anticipandola al 27 marzo 2025.

I soci saranno chiamati a pronunciarsi su un aumento di capitale “con emissione di un numero massimo di 278.000.0001 azioni ordinarie, con godimento regolare e aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione alla data di emissione, il cui prezzo di emissione sarà determinato dal cda in conformità alle previsioni di legge, da liberare mediante conferimento in natura in quanto a servizio dell’offerta”.