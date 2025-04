Ops Bper-Popolare Sondrio: ricevuta autorizzazione Golden Power

Bper Banca ha annunciato che, in data 18 aprile 2025, la presidenza del Consiglio dei ministri ha comunicato di aver deliberato, in accoglimento della proposta del ministero dell’Economia e delle Finanze, di non esercitare i poteri speciali, con riferimento all’offerta pubblica di scambio volontaria promossa da Bper sulla totalità delle azioni ordinarie di Banca Popolare di Sondrio, dedotte le azioni dell’emittente direttamente detenute dall’offerente.