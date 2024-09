OpenAI valuta assegnazione quote a Sam Altman

OpenAI sta discutendo la possibilità di concedere al proprio CEO, Sam Altman, una quota del 7% nell’azienda e di trasformarsi in un’impresa a scopo di lucro. Una svolta significativa, dato che per la prima volta Altman otterrebbe una partecipazione nella startup di intelligenza artificiale.

La società sta inoltre valutando di diventare una public benefit corporation, con l’obiettivo di generare profitto e al contempo aiutare la società.

La transizione è ancora in discussione e non è stato determinato un calendario. In una dichiarazione, un portavoce ha affermato che OpenAI rimane “concentrata sulla costruzione di IA che porti benefici a tutti,” aggiungendo, “il non profit è al centro della nostra missione e continuerà a esistere.”